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Zelenskiy aldığı sürpriz kararı duyurdu

Ukrayna lideri Zelenskiy, son yaptığı açıklamada savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılacağını açıkladı. Buna göre Ukrayna'daki cezaevlerindeki savaş tecrübesi olan mahkumlar serbest kalacak ve sıcak noktalarda savaşacak.

37 Dakika Önce
2022-02-28 15:07:39
Zelenskiy aldığı sürpriz kararı duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek, zafer kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı.

İmkanı olan herkesin Rusya'nın saldırısına karşı savaşa katılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu nedenle ahlaki açıdan kolay olmayan ancak savunmamız açısından faydalı bir karar verildi. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırıda yer alan Rus askerlere ise "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." şeklinde seslendi. .

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