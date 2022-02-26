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Zelenskiy, ABD'nin kaçma teklifini reddetti

Kiev'de Ukrayna güçleri büyük direniş gösterirken, ABD, Devlet Başkanı Zelensky'e ülkeden çıkarmayı teklif etti ancak Ukrayna lideri reddetti.

1 Saat Önce
2022-02-26 08:11:24
Zelenskiy, ABD'nin kaçma teklifini reddetti

Associated Press'e konuşan üst düzey bir istihbarat yetkilisine göre Kiev'de Rusya saldırıları ve çatışmalar yoğunlaşırken ABD, Zelenski'ye başkentten ayrılma çağrısı yaptığı ve kendisine tahliye konusunda yardımcı olabileceklerini söyledi.

Zelenski'nin ise teklifi, ''Savaş burada'' diyerek reddettiği ve ''Bir yerlere götürülmeye değil, anti-tank mermilerine ihtiyacı olduğunu söylediği'' belirtildi.

New York Times'ın aktardığına göre mevcut ve eski savunma yetkilileri, Zelenski'nin ülkeden çıkarılması durumunda Rusya lideri Vladimir Putin'in savaşı daha hızlı bitirebileceğini düşünüyor.

Zelenski Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu söylemişti.

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı. Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür etti.
 
Öte yandan çatışma haberlerinin geldiği bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

Rusya'nın asker indirmeye çalıştığı Kiev'in 35 kilometre güneyindeki Vasylkiv kasabasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay'ı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısı Rusya'ya ait bir helikopter ile Su-25 uçağının S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyinde, Arnavutluk ve ABD'nin getirdiği "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını" kınayan karar tasarısını, Rusya veto etti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'da Rusya'nın veto kararından sonra “Bu meseleyi, Rusya'nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul'a taşıyacağız ve dünya Rusya'yı sorumlu tutacak” ded .

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