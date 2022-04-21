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Zelenskiy: 934 yerleşim birimi kurtarıldı
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Zelenskiy: 934 yerleşim birimi kurtarıldı

krayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugüne kadar 934 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardıklarını ve bu bölgelerde hayatın giderek normale döndüğünü bildirdi.

2 Saat Önce
2022-04-21 08:26:29
Zelenskiy: 934 yerleşim birimi kurtarıldı

Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, Ukrayna'yı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile kapsamlı ve verimli görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Michel ile Ukrayna'ya sağlanacak yardımları, ülkenin AB'ye üyelik sürecini müzakere ettiklerini ifade eden Zelenskiy, savaş sonrasında Ukrayna'nın yeniden inşası için atılacak adımları da ele aldıklarını kaydetti.

Ukrayna ordusunun kurtardığı bölgelerde hayatın normale dönmeyi sürdüğünü bildiren Zelenskiy, "934 yerleşim birimi kurtarıldı. Bunlardan 435'inde polis, 431'de yerel yönetimler çalışmalarına başladı. İnsanların tıbbi ve eğitim hizmetlerine, sosyal koruma kuruluşlarına erişimini kademeli olarak geri getiriyoruz. Karayolu iletişimini, elektrik, gaz ve su tedarikini eski haline getiriyoruz." bilgisini verdi.

Zelenskiy, kurtarılan bölgelerde Rus ordusunun döşediği mayınlar ve patlamamış mühimmatın büyük tehlike oluşturduğunu, bunları etkisiz hale getirmenin çok zaman ve çaba gerektirdiğini kaydetti. .

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