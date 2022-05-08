Zelenski: Ukrayna ve müttefikleri kazanacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Gözler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2. Dünya Savaşı'nın sona erişinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde ne açıklayacağına çevrilmiş durumda.

Bu tarih öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kameraların karşısına geçti.

Duygusal bir mesaj paylaştı. "Kötülük geri döndü" dedi. “Ancak hiçbir kötülük sorumluluktan kaçamaz." diye de ekledi.

İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona erişinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Zelenski'nin Hitler hatırlatması dikkat çekti.

Siyah beyaz görüntülerde, "Bu renksiz rüya bitecek, Ukrayna ve müttefikleri kazanacak." vurgusu yaptı.