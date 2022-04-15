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Zelenski, son 8 yılda Rus saldırılarında ölen Ukraynalı sayısını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının yaşamını yitirdiğini belirtti.

12 Dakika Önce
2022-04-15 07:30:07
Zelenski, son 8 yılda Rus saldırılarında ölen Ukraynalı sayısını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 24 Şubat'ta başlamadığını, Rus ordusunun 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti.

Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenski, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

Zelenski, dünyanın Ukrayna'ya yapılanlara sessiz kalması nedeniyle Rusya'nın kapsamlı savaş başlatma kararı aldığını kaydetti. .

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