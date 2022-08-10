Zelenski: Savaş Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşu ile bitmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'da devam eden savaşın Kırım ile başladığını ve Kırım’ın kurtuluşuyla bitmesi gerektiğini söyledi.

Kırım uluslararası olarak Ukrayna'nın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Karadeniz yarımadası, küresel toplumun gayri meşru gördüğü bir referandumun ardından 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edildi. Birçok Ukraynalı bunu Rusya ile savaşlarının başlangıcı olarak görüyor.

Bununla birlikte, Kırım'ın batısında yer alan ve Rus turistler arasında popüler olan sahil kasabalarının yakınında bulunan Novofedorivka yakınlarındaki Saky askeri üssünde geçtiğimiz günlerde birçok patlama meydana geldi.

KIRIM'DAKİ PATLAMALAR

Novofedorivka ve Saky, Ukrayna kıyı şeridini ablukaya alan Rusya'nın Karadeniz filosuna ev sahipliği yapan Sivastopol limanının yaklaşık 50 km kuzeyinde bulunuyor. Hava üssü, Rusya tarafından Ukrayna'nın derinliklerindeki hedeflere saldırı başlatmak için kullanılmıştı.

SALDIRILARIN ARKASINDA UKRAYNA MI VAR?

BBC'nin haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntüler, plaj sakinlerinin patlamalar sırasında koştuğunu gösterdi ve görgü tanıkları en az 12 patlama duyduklarını söyledi. Kırım'ın Rusya tarafından atanan sağlık departmanı, patlamalar esnasında bir sivilin öldüğünü ve sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Yardımcısı Mykhailo Podolyak, patlamaların arkasında Ukrayna'nın olduğu iddialarını yalanlayarak "Tabii ki hayır. Bununla ne işimiz var?" dedi.

Öte yandan, Ukrayna'nın Kırım'a saldırması halinde Rusya'nın buna çok sert bir şekilde yanıt vereceği düşünülüyor. Rusya'nın eski devlet başkanı Dmitry Medvedev geçen ay Ukrayna'nın Kırım'ı hedef alması halinde, "Ukrayna için kıyamet günü hemen gelecek" demişti.

ZELENSKİ: SAVAŞ KIRIM İLE BAŞLADI KIRIM İLE BİTMELİ

Zelenski, dün gece geç saatlerde yaptığı konuşmada patlamalara değinmedi, ancak Kırım hakkında yaptığı açıklamalarda, "Ukrayna'ya karşı Rus savaşının Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız. Bu Rus savaşı Kırım'la başladı ve Kırım'la sona ermeli. Kırım'ın kurtuluşuyla" dedi.

Öte yandan, Zelenski'nin son sözleri, Ukrayna'nın savaş bitmeden önce yarımadayı geri alması gerektiğine inandığını gösteriyor. Ancak, Ukrayna Devlet Başkanı geçmişte bu konuda farklı şeyler söyledi. Zelenski, daha önce, Rusya'nın 24 Şubat'tan önce pozisyonlarına dönmesi halinde Ukrayna'nın barışı kabul edebileceğini, bu da Kırım'ın geri alınmasının daha fazla müzakere konusu olabileceği anlamına geldiğini belirtti. .