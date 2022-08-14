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Zelenski, Rusya'yı 'nükleer şantajla' suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yı Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’yı “nükleer şantaj” olarak kullanmakla suçladı.

54 Dakika Önce
2022-08-14 09:55:44
Zelenski, Rusya'yı 'nükleer şantajla' suçladı

BBC'de yer alan habere göre, yaptığı son video açıklamasında Zelenski, Zaporijya Nükleer Tesisi'ni vuran ya da burada gizlenmiş olan her Rus askerinin güvenlik güçleri için “özel hedef” konumunda olacağını söyledi.

Zelenski Rusya'yı nükleer tesisi vurarak provokasyonlar gerçekleştirmekle suçladı.

Ukrayna lideri, mart ayında nükleer tesisi ele geçiren Rusya'nın “Avrupa'da radyasyon tehdidini artırdığını” söyledi.

Rusya ve Ukrayna, Zaporijya nükleer tesisine yönelik saldırılarda birbirini suçluyor. .

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