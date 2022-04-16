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Zelenski: Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiğini belirtti.

3 Saat Önce
2022-04-16 08:20:46
Zelenski: Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijye ve Herson bölgelerindeki sivillere yönelik "terör" eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Zelenski, "İşgalciler, Ukrayna ordusuyla veya devlet kurumlarıyla bağlantısı olan herkesin peşine düşerek, bunun bölgeyi kontrol etmelerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Onlar, büyük yanlışlık yapıyor ve kendi kendilerini kandırıyorlar." diye konuştu.

Zelenski, Ukrayna halkının Rusya'yı ciddiye almadığının altını çizerek "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.

"UKRAYNA'DA 918 YERLEŞİM BİRİMİ İŞGALDEN KURTARILDI"

Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine işaret eden Zelenski, Ukrayna ordusunun bu konudaki görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelenski, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

"RUS PETROLÜNDEN VAZGEÇİLMELİ"

Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımlara dikkati çekerek, "Ancak bu, Rus askeri makinesinin durdurulması için yeterli değil. İleride Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, Rus petrolünden vazgeçilmesini de içermelidir. Dünya, Rus enerjisi için verilen paranın demokrasiyi bozduğu konusunda karar vermelidir." dedi.

Rusya'nın finans sisteminin tamamıyla bloke edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, bunun savaşı sonlandırabileceğini belirtti. .

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