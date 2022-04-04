Zelenski: Rusya soykırım yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgalinin tüm ülkeye yapılan bir işkence olduğunu söyledi.

Amerikan CBS televizyonuna çevirmen aracılığıyla konuşan Zelenski, Ukrayna halkının Rusya'ya boyun eğmek istemediğini, bu yüzden yok edilmeye çalışıldığını belirtti.

Zelenski 'Rusya'nın soykırım yapıp yapmadığı' sorusuna "Evet, bu bir soykırım. Bir ulusun tamamen yok edilmesi. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız, 100'den fazla halktan oluşuyoruz. Bu yaşananlar, tüm bu halkların yok edilmesi" dedi.

Rus ordusunca işlendiği iddia edilen savaş suçlarının derhal araştırılıp cezalandırılacağını da açıklayan Zelenski, bu iş için uluslararası uzmanlardan, savcı ve hakimlerden oluşan bir ekibin kurulduğunu aktardı.

Ukrayna başsavcılığı Kiev yakınında bulunan ve Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde geri çekildiği kentlerde 400 ceset tespit edildiğini açıkladı. .