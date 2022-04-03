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Zelenski Rusya'nın hedefini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçladığını söyledi.

38 Dakika Önce
2022-04-03 14:18:02
Zelenski Rusya'nın hedefini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayınladığı son video mesajda, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyinin tamamını ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

"Batı, bize yeterince füze savunma sistemi vermedi" diyen Zelenski, ülkenin kuzeyinde ise Rus güçlerin çekilmeye başladığını söyledi.

"Çekilme yavaş ama dikkate değer. Bazı yerlerden çatışmalar ile söküp atılıyorlar. Diğer yerlerde kendiliklerinden pozisyonlarını terk ediyorlar. Çekilirken tüm bu bölgeleri mayınlıyorlar. Evlere, teçhizata hatta cesetlere mayın yerleştiriyorlar."

"MARİUPOL'DEKİ DİRENİŞ DİĞER KENTLERE ZAMAN KAZANDIRDI"

Ukrayna Devlet Başkanı, geçici olarak Rusya'nın kontrolüne giren şehirlerde özgürlüklerini savunmak için sokaklara dökülenlerden de övgü ile söz etti.

Zelenski, özellikle Mariupol'deki direnişin diğer kentlere zaman kazandırdığına dikkati çekti. .

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