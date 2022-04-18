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Zelenski Rusya’nın hedefini açıkladı: Yer yüzünden silmek istiyorlar!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Donetsk ve Lugansk bölgelerini yer yüzünden silmek istediğini belirtti.

3 Saat Önce
2022-04-18 07:08:00
Zelenski Rusya’nın hedefini açıkladı: Yer yüzünden silmek istiyorlar!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 53'üncü günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde Herson ve Zaporijya bölgelerindeki eylemlerine tepki göstermeli." dedi.

"RUS ORDUSU GÖZALTI İŞKENCE ODALARI KURDU"

Rus ordusunun gözaltı işkence odaları kurduğunu öne süren Zelenski, "Yerel yöneticilerimiz ve dikkat çeken derneklerin liderleri kaçırılıyor. Öğretmenlere şantaj yapılıyor. Emeklilik maaşlarına el koyuluyor. İnsani yardımlar çalınıyor. İnsanlar açlığa sürükleniyor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruza hazırlandığına dikkati çeken Zelenski, "Kelimenin tam anlamıyla, Mariupol'u yok etmeye devam ettikleri gibi Donbass'ı da yok etmek istiyorlar. Donetsk ve Lugansk bölgelerini de yer yüzünden silmek istiyorlar." diye konuştu.

HARKOV'DA SON 4 GÜNDE 18 KİŞİ ÖLDÜ 106 KİŞİ YARALANDI

Zelenski, sürekli bombardıman altındaki Harkov şehrinde son 4 günde 18 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rus ordusunun saldırılarını "bilinçli terör" olarak niteleyen Zelenski, "Tabii ki Rusya'dan petrol tedarikine yönelik bir ambargo ihtiyacı her geçen gün artıyor. Artık, Avrupa ve Amerika'daki herkes, Rusya'nın açıkça Batı toplumlarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görmeye başladı." dedi.

"SİLAHLARIMIZI 53 GÜNDÜR BEKLİYORUZ"

Zelenski, talep ettikleri silahları 53 gündür beklediklerini belirtti.

Bazı silah teslimatlarının mayısta başlayabileceği şeklinde formüle edilmesine sitem eden Zelenski, "Açıkça ifade etmek istiyorum. Silahlardaki her gecikme, her siyasi uzatma, Rusya'ya Ukraynalıların canını alma iznidir." ifadesini kullandı. .

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