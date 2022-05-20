Zelenski: Rusya, Donbas'ı tamamen yok etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ederken Rusya'yı bölgeyi 'cehenneme' çevirmekle suçladı.

Zelenski, Kiev'de dün gece yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin bölgeyi dümdüz ettiğini söyledi.

"Odesa bölgesinde, Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar var. Donbas tamamen yok edildi"

Zelenski, "Bütün bunların Rusya için hiçbir askeri açıklaması olamaz" dedi.

"Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir. Mümkün olduğunca çok ev, sosyal tesis ve işletmeyi yok ediyorlar"

Ukrayna savunma bakanlığı Rusya'yı Donbas'taki saldırılarını yoğunlaştırmak ve sivillerin kaçmasını engellemekle suçladı.