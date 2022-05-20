DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9742 ₺

EURO

16,8994 ₺

ALTIN

948,64 ₺

BİST

2.397,32 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Zelenski: Rusya, Donbas'ı tamamen yok etti

Zelenski: Rusya, Donbas'ı tamamen yok etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ederken Rusya'yı bölgeyi 'cehenneme' çevirmekle suçladı.

1 Saat Önce
2022-05-20 09:03:44
Zelenski: Rusya, Donbas'ı tamamen yok etti

Zelenski, Kiev'de dün gece yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin bölgeyi dümdüz ettiğini söyledi.

"Odesa bölgesinde, Ukrayna'nın merkezindeki şehirlerde sürekli saldırılar var. Donbas tamamen yok edildi"

Zelenski, "Bütün bunların Rusya için hiçbir askeri açıklaması olamaz" dedi.

"Bu, mümkün olduğu kadar çok Ukraynalıyı öldürmeye yönelik kasıtlı ve canice bir girişimdir. Mümkün olduğunca çok ev, sosyal tesis ve işletmeyi yok ediyorlar"

Ukrayna savunma bakanlığı Rusya'yı Donbas'taki saldırılarını yoğunlaştırmak ve sivillerin kaçmasını engellemekle suçladı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş