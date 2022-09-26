Zelenski: Rusya, askere alma mektubunu Kırım Tatarlarına veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın 'kısmi seferberlik' kapsamında askere çağırma mektuplarının büyük oranda Kırım Tatarlarına verildiğini iddia etti.

Akşam saatlerinde yayınladığı günlük video mesajında Zelenski, ''Kırım'daki durum felaket. Bu bilgi tamamıyla teyit edildi: Çağrılanların çoğu Kırımlı Tatarlar'' dedi.

''Bu Rusya'nın soykırım politikasının başka bir elementi, dünyanın hızlı ve sert bir tepki göstermesi için başka bir gerekçe'' diyen Ukrayna lideri, Moskova'nın Dağıstan ve Sibirya gibi bölgelerdeki yerel halka da daha çok askere çağırma mektubu gönderildiğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen çarşamba günü kısmi seferberlik ilan etmiş, karar doğrultusunda rezerv güçler Ukrayna'da savaşmaya hazırlanmak üzere göreve çağrılmıştı.

Kaynak: T24 .