DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Montrö bu ülkenin tapusudur' diyenler burda diyemeyenler peki?
Çekya’dan Rusya’ya uyarı
Prof. Kalınkara: Yaşlı nüfus yükselecek, genç nüfus düşecek
Kanada - Jamaika maçı canlı nasıl izlenir?
Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması
Zelenski Rus medyasına konuştu, Rusya kızgın
ANALİZ: Suudi Arabistan ve BAE'nin dümeni başka yöne kırması ABD'ye mesaj mı?
Sahurda hangi yiyecekler tok tutar? Sahurda tok tutan yiyecekler hangileri? Susatmayan sahur yiyecekleri
Gelin ile damadın bisiklet konvoyu şaşırttı
28 Mart'ta doğan ünlüler kimler? 28 Mart'ta kimler doğdu? 28 Mart'ta doğan Türk ve yabancı kişiler | 28 Mart hangi burç?
Erdoğan ile Putin anlaştı! Müzakereler İstanbul’da
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır toprağa verildi
ABD'de ezanın hoparlörle okunmasına izin
THY Moskova uçağına bomba ihbarı
Tahvil piyasalarında tehlike çanları çalıyor

TIMETURK / DÜNYA / Zelenski Rus medyasına konuştu, Rusya kızgın

Zelenski Rus medyasına konuştu, Rusya kızgın

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkedeki medya kuruluşlarına, bazı muhalif Rus gazetecilerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptıkları röportajı yayınlanmamaları uyarısında bulundu.

1 Saat Önce
2022-03-27 22:02:50
Zelenski Rus medyasına konuştu, Rusya kızgın

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), yapılan yazılı açıklamada, “yabancı ajan” olarak işlev gören bazı Rus medya kuruluşlarının Zelenskiy'le röportaj yaptığı belirtildi.

Röportaj yapan medya kuruluşlarının denetlenmeye başlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Roskomnadzor Rus medyasını bu röportajın yayınlanmaması konusunda uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

Bugün Rusya'da “yabancı ajan” statüsüne alınan ve yasaklanan medya kuruluşları Meduza'nın Genel Yayın Yönetmeni İvan Kollakov, Dojd TV Genel Yayın Yönetmeni Tihon Dzyadko, ayrıca muhalif gazeteci Mihail Zıgar ve Kommersant muhabiri Vadimir Solovyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile çevrim içi röportaj yapmıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş