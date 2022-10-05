DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5821 ₺

EURO

18,3675 ₺

ALTIN

1.022,34 ₺

BİST

3.484,42 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Zelenski: Ordumuz güneyde hızla ilerliyor

Zelenski: Ordumuz güneyde hızla ilerliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ülkesinde çok sayıda bölgenin Rus işgalinden kurtarıldığını belirtti.

12 Saat Önce
2022-10-05 09:07:24
Zelenski: Ordumuz güneyde hızla ilerliyor

Zelenski salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güneyinde Rusya'ya karşı hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

"Bugün cepheden iyi haberlerimiz var" diyen Zelenski, "İlk olarak: Ukrayna ordusu mevcut savunma operasyonumuzun bir parçası olarak ülkemizin güneyinde hızlı ve güçlü ilerleme kaydediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın yaptığı "referandumlar" kapsamında ilhak etmeye çalıştığı bölgelerde bulunan onlarca yerleşim yerinin kurtarıldığını söyledi.

Zelenski, "Bu durum ordu raporlarına göre özellikle Herson bölgesinde göze çarpacak şekilde meydana geldi: Lyubimivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka ve Mala Oleksandrivka, ve Davidiv Brid düşmandan kurtarıldı ve istikrar sağlandı" diye konuştu.

Rusya'ya karşı mücadelenin süreceğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu liste tamamlanmaktan çok uzakta. Bizim askerlerimiz durmuyor. İşgalciyi topraklarımızdan tamamen atacağımız günler uzakta değil" dedi.

Kaynak: T24

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş