Zelenski: Ordumuz güneyde hızla ilerliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ülkesinde çok sayıda bölgenin Rus işgalinden kurtarıldığını belirtti.

Zelenski salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güneyinde Rusya'ya karşı hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

"Bugün cepheden iyi haberlerimiz var" diyen Zelenski, "İlk olarak: Ukrayna ordusu mevcut savunma operasyonumuzun bir parçası olarak ülkemizin güneyinde hızlı ve güçlü ilerleme kaydediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın yaptığı "referandumlar" kapsamında ilhak etmeye çalıştığı bölgelerde bulunan onlarca yerleşim yerinin kurtarıldığını söyledi.

Zelenski, "Bu durum ordu raporlarına göre özellikle Herson bölgesinde göze çarpacak şekilde meydana geldi: Lyubimivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka ve Mala Oleksandrivka, ve Davidiv Brid düşmandan kurtarıldı ve istikrar sağlandı" diye konuştu.

Rusya'ya karşı mücadelenin süreceğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu liste tamamlanmaktan çok uzakta. Bizim askerlerimiz durmuyor. İşgalciyi topraklarımızdan tamamen atacağımız günler uzakta değil" dedi.

Kaynak: T24