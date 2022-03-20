DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lavrov: Rusya dostlarına ihanet etmez
Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Zelenski'nin Putin ile görüşme çağrısına Ankara'dan yanıt
Belçika'da 'Maske Kimsin Sen'deki tavşan, sosyalist lider çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: “Gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz” diyeceksiniz
Rusya ciddi bir krizle karşı karşıya! Sadece iki ayı kaldı
Uzman Çavuş görevine iade edildi! Doktoru darbettiği iddia edilen uzman çavuş görevine döndü mü? Uzman çavuş-doktor olayı
Kenan İmirzalığlu Sinem Kobal çiftinin ikinci bebeklerinin adı ne? Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunun adı ne?
Rus kozmonotlar: Sarı-mavi renkteki tulumların Ukrayna ile ilgisi yok
“Putin bunu yaparsa kıyamet kopar”
Çin, Ukrayna-Rusya savaşında hangi tarafta?
Bolu Dağı Tüneli’ndeki korkunç kazadan acı haber geldi
'Ukrayna savaşı utanç verici bir bataklığa dönüştü!'
Ukrayna'da ölen Rus askerler araçlarla Belarus'a taşınıyor
Psikologlar uyarıyor: Alışveriş bağımlılığına dikkat

TIMETURK / DÜNYA / Zelenski'nin Putin ile görüşme çağrısına Ankara'dan yanıt

Zelenski'nin Putin ile görüşme çağrısına Ankara'dan yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ile yüzyüze görüşme çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy'nin bu çağrısına yanıt ise Ankara'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Putin henüz liderler düzeyinde görüşmeye hazır değil' dedi.

29 Dakika Önce
2022-03-20 12:05:26
Zelenski'nin Putin ile görüşme çağrısına Ankara'dan yanıt

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda 25'inci güne girilirken, Putin saldırılarını Mariupol, Mıkolayiv ve Herson kentlerinde iyice artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, neredeyse iktidara geldiği ilk günden beri Rusya lideri Vladimir Putin'le yüz yüze görüşmek istiyor. Bu talep, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla daha da güncel hale geldi, Zelenski dün dahil "Artık Putin'le görüşmenin zamanı geldi" diyerek anlaşmaya hazır olduğu mesajı verdi.

'POZİSYONLAR HENÜZ UYGUN DEĞİL'

Son talebe cevap ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Hürriyet'e konuşan Kalın, “Cumhurbaşkanımız, Zelenski ve Putin'le yaptığı görüşmelerde savaşın sonlandırılmasına yönelik teklifini ve iki lideri Türkiye'de bir araya getirme önerisini iletti. Sayın Zelenskiy buna hazır. Sayın Putin ise henüz pozisyonların liderler düzeyinde görüşme için yakın olmadığı görüşünde” dedi.

Kalın, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde toplam 6 kritik başlığın konuşulduğunu, bunlardan dördünde anlaşmaya yaklaşıldığını, son iki konuda ise henüz bir uzlaşma olmadığını söyledi. Kalın'ın “son iki konu” dediği konular daha önce Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın statüsü ve Donbas'taki durum. Kalın benzer açıklamaları özel demeç verdiği Al Jazeera televizyonuna da yaptı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş