Zelenski'nin Putin ile görüşme çağrısına Ankara'dan yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin ile yüzyüze görüşme çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy'nin bu çağrısına yanıt ise Ankara'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Putin henüz liderler düzeyinde görüşmeye hazır değil' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda 25'inci güne girilirken, Putin saldırılarını Mariupol, Mıkolayiv ve Herson kentlerinde iyice artırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, neredeyse iktidara geldiği ilk günden beri Rusya lideri Vladimir Putin'le yüz yüze görüşmek istiyor. Bu talep, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla daha da güncel hale geldi, Zelenski dün dahil "Artık Putin'le görüşmenin zamanı geldi" diyerek anlaşmaya hazır olduğu mesajı verdi.

'POZİSYONLAR HENÜZ UYGUN DEĞİL'

Son talebe cevap ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Hürriyet'e konuşan Kalın, “Cumhurbaşkanımız, Zelenski ve Putin'le yaptığı görüşmelerde savaşın sonlandırılmasına yönelik teklifini ve iki lideri Türkiye'de bir araya getirme önerisini iletti. Sayın Zelenskiy buna hazır. Sayın Putin ise henüz pozisyonların liderler düzeyinde görüşme için yakın olmadığı görüşünde” dedi.

Kalın, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde toplam 6 kritik başlığın konuşulduğunu, bunlardan dördünde anlaşmaya yaklaşıldığını, son iki konuda ise henüz bir uzlaşma olmadığını söyledi. Kalın'ın “son iki konu” dediği konular daha önce Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın statüsü ve Donbas'taki durum. Kalın benzer açıklamaları özel demeç verdiği Al Jazeera televizyonuna da yaptı.

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