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Zelenski: NATO’ya üye olmayacağımızı kabullenmemiz gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “NATO’ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-15 16:25:40
Zelenski: NATO’ya üye olmayacağımızı kabullenmemiz gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı son açıklamada “NATO'ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek” dedi.

Bugün video konferans yoluyla İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'na katılan Zelenski Avrupalı liderlere hitap etti.

Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenski, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

Zelenski, Avrupa şimdi tavır almazsa, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin."

JOHNSON: DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ

Ukrayna Başbakanı Zelenski'nin ardından konuşan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson da bu anın "çaresiz bir an" olduğunu dile getirerek, liderlerin, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

Johnson, "Bize daha fazlasını yapmamız için oldukça haklı olarak meydan okudunuz ve yapabileceğimizi ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullandı. .

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