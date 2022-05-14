Zelenski, kurtarılan yerleşim yeri sayısını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bir video mesaj yayınladı.

Zelenski, son 24 saatte 6 yerleşim alanının yeniden kontrolünün sağlandığını belirterek, böylece savaşın başından bu yana Rus güçlerinden geri alınan yerleşim yerinin 1015 olduğu bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı, bu yerleşim alanlarında elektrik, su temini, iletişim, ulaşım ve sosyal hizmetlerin yeniden verilmeye başlandığını aktardı.

"HARKİV BÖLGESİNDEKİ YERLEŞİM ALANLARI KADEMELİ OLARAK KURTARILDI"

Ukrayna ordusunca Harkiv bölgesindeki yerleşim alanlarının kademeli olarak Rus güçlerinden kurtarıldığına işaret eden Zelenski şunları söyledi:

"Elbette işgal altındaki her şehri anıyoruz, Herson, Melitopol, Berdyansk, Energodar, Mariupol ve Donbas'ın tüm şehirleri. Harkiv bölgesinin kademeli olarak kurtarılması, kimseyi düşmana bırakmayacağımızın kanıtıdır."