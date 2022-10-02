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Zelenski kritik haberi duyurdu: Lyman tamamen temizlendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Lyman şehrinin Rus güçlerinden temizlendiğini duyurdu.

10 Dakika Önce
2022-10-02 14:26:00
Zelenski kritik haberi duyurdu: Lyman tamamen temizlendi

Zelenski, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Lyman tamamen temizlendi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Lyman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna askerlerinin Lyman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı. .

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