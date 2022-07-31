Zelenski emretti: Donetsk'teki siviller zorunlu olarak tahliye edilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesindeki Ukraynalı sivillerin zorunlu tahliye edilmesi emrini verdi.

Ukrayna, yoğun Rus saldırısı altındaki Donetsk bölgesinden sivilleri tahliye etmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeden sivillerin zorunlu tahliyesi için talimat verdiğini duyurdu. Zelenski, bölgeyi terk eden sivillere tazminat verileceğini de açıkladı.

Tahliyelerin kış aylarına kadar tamamlanması planlanıyor.

RUS ORDUSU HARKİV'İ VURDU

Rus ordusu ülkenin doğusundaki Harkiv'i hedef aldı. Saldırıda bir okul vuruldu.

Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrinde de sivil yerleşim yerleri hasar gördü.

DONETSK'TE VURULAN HAPİSHANE

Taraflar, Ukraynalı esir askerlerin bulunduğu Donetsk'teki hapishanenin vurulmasına ilişkin olarak birbirini suçlamaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, olayın soruşturulması için Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç yetkililerinin davet edildiğini duyurdu.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan, tahıl sevkiyatının başlaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklaması geldi. .