Zelenski duyurdu: Ukrayna NATO üyeliği için resmen başvuru yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO üyeliği için resmen başvuru yaptıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevde olduğu sürece Moskova ile hiçbir müzakerede bulunmayacaklarını söyledi.

Zelenski açıklamasında "Ukrayna, NATO'nun fiili parçasıdır. Bugün Ukrayna, yasal olarak bağlayıcı hale getirmek için NATO'ya başvuruyor. Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenski "Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek" diye ekledi.

"RUSYA DURMAYACAKTI"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlattığını dile getiren Zelenski, "Biz durdurmasaydık Rusya sınırlarımızda durmazdı. Diğer devletler saldırı altında olurdu." dedi.

Ukrayna topraklarını geri almakta kararlı olduklarını söyleyen Zelenki, "Sadece Ukrayna'nın değil, aynı zamanda yaşamın, insanlığın, hukukun ve gerçeğin düşmanından, ülkemizin tüm toprakları bu düşmandan kurtulacaktır. Rusya bunu zaten biliyor. Gücümüzü hissediyor." ifadesini kullandı.

Zelenki, "Bu yüzden acelesi var. Bu maskaralığı ilhak girişimiyle organize ediyor. Kendisine ait olmayan bir şeyi çalmaya çalışıyor. Cinayetler, işkenceler, şantajlar ve yalanlarla tarihi yeniden yazmak ve sınırları yeniden çizmek istiyor. Ukrayna buna izin vermeyecek." şeklinde konuştu.