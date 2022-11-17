Zelenski duyurdu: Tahıl anlaşması ile ilgili önemli gelişme!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl anlaşmasının 120 gün uzatıldığını açıkladı.

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesiyle başlayan müzakereler sonuç verdi. Zelenski anlaşmanın 120 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Zelenski, “Tahıl Anlaşması 120 gün uzatılacak. Ukrayna, António Guterres ve Tayyip Erdoğan ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede önemli bir karar aldı. Ortaklardan resmi duyuru bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın süresinin 19 Kasım'da dolması bekleniyordu. .