DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6197 ₺

EURO

19,2810 ₺

ALTIN

1.055,50 ₺

BİST

4.579,08 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Zelenski duyurdu: Tahıl anlaşması ile ilgili önemli gelişme!

Zelenski duyurdu: Tahıl anlaşması ile ilgili önemli gelişme!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl anlaşmasının 120 gün uzatıldığını açıkladı.

3 Saat Önce
2022-11-17 10:59:59
Zelenski duyurdu: Tahıl anlaşması ile ilgili önemli gelişme!

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesiyle başlayan müzakereler sonuç verdi. Zelenski anlaşmanın 120 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Zelenski, “Tahıl Anlaşması 120 gün uzatılacak. Ukrayna, António Guterres ve Tayyip Erdoğan ile birlikte gıda krizine karşı küresel mücadelede önemli bir karar aldı. Ortaklardan resmi duyuru bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın süresinin 19 Kasım'da dolması bekleniyordu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş