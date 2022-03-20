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Zelenski duyurdu: Bazı siyasi partilerin faaliyetleri askıya alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-20 07:59:22
Zelenski duyurdu: Bazı siyasi partilerin faaliyetleri askıya alındı

Yayımladığı görüntülü mesajında Ukraynalılara seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'daki bazı partilerin faaliyetlerinin askıya alınmasına karar verildiğini duyurdu.

"UKRAYNA HER ZAMAN BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM ARADI"

Zelenski, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Üstelik, barıştan en çok biz yanayız. Çünkü hayatını kaybeden herkesi sayıyoruz. Çünkü, bizim için yıkılan her aile, yıkılan her ev önemlidir. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan paha biçilemez" dedi.

FAALİYETLERİ ASKIYA ALINAN PARTİLER

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, ülkedeki geniş çaplı savaşı göz önünde bulundurarak, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya alma kararı verdiğini vurgulayan Zelenski, bu çerçevede "Yaşam İçin Muhalefet Platformu", "Şaria Partisi", "Bizim", "Muhalefet Bloku", "Sol Muhalefet", "Sol Güçler Birliği", "Devlet", "Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi", "Ukrayna Sosyalist Partisi", "Sosyalistler" ve "Vladimir Saldo Bloku" partilerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.

Zelenski, ayrıca "Vladimir Saldo Bloku" partisinin Ukrayna'da bilinmediğini ve seçimler öncesi Herson'da kurulduğunu anımsatarak, bu partinin Rus ordusu yanlısı ve sözde Herson Halk Cumhuriyeti'nin yaratılmasına katıldığı iddia edilen Herson belediye meclisi üyesi Saldo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti. .

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