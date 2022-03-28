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Zelenski'den ''Türkiye'' açıklaması: Bir fırsat var!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, 'Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var' dedi.

9 Dakika Önce
2022-03-28 07:54:02
Zelenski'den ''Türkiye'' açıklaması: Bir fırsat var!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere değindi.

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenski, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim" dedi.

Zelenski, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi. .

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