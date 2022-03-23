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Zelenski’den son dakika açıklaması: Rusya geri çekilirse NATO üyeliğinden vazgeçeriz
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Zelenski’den son dakika açıklaması: Rusya geri çekilirse NATO üyeliğinden vazgeçeriz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

31 Dakika Önce
2022-03-23 13:53:02
Zelenski’den son dakika açıklaması: Rusya geri çekilirse NATO üyeliğinden vazgeçeriz

Zelenski, Ukrayna televizyonlarında yayımlanan röportajında, bunun, NATO konusunda Ukrayna ile ne yapılacağını bilmeyen Batı için, güvenliğini garantiye almak isteyen Ukrayna için ve NATO'nun daha fazla genişlemesini istemeyen Rusya için bir uzlaşma olduğunu açıkladı.

Zelenski, Rus askerlerinin geri çekilmesi, ateşkes sağlanması ve Ukrayna'nın güvenliğinin garanti edilmesi koşuluyla ülkesinin NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısını yineleyen Zelenski, Putin ile görüşmedikçe Rusya'nın savaşa son vermek isteyip istemediğini anlamanın imkansız olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Japonya Parlamentosu'na hitap etti. Zelenski, Japonya'dan Moskova'ya yeni yaptırımlar getirmesini istedi.

"Rusya'nın nükleer silah kullanmayacağının garantisi var mı?" diye sordu:

"Japonya, Rusya'ya yönelik ticari ambargo uygulasın. Her biriniz Çernobil'in ne olduğunu, nasıl tehdit oluşturduğunu çok iyi biliyorsunuz. Rusya bir nükleer santrali savaş meydanına dönüştürdü. Topraklarımızda tehdit altında olan 4 nükleer santral var. Bu 15 radyasyon enerji bloku oluşturuyor. Rusya'nın nükleer silahı kullanmayacağının bir garantisi var mı? Saldıran bir ülkeye öyle bir ceza getirmeli ki bir daha hiç kimse saldırmayı başlatmayı aklının ucundan bile getirmesin." .

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