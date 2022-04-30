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Zelenski'den Rusya'ya esir takası tepkisi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın esir takası konusunda sözünde durmadığını dile getirdi.

2 Saat Önce
2022-04-30 07:56:59
Zelenski'den Rusya'ya esir takası tepkisi!

Polonyalı gazetecilere röportaj veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, , Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenski, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenski, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

Zelenski, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenski, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

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