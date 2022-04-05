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TIMETURK / DÜNYA / Zelenski'den Putin'le görüşme açıklaması

Zelenski'den Putin'le görüşme açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Putin'le olası görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

1 Saat Önce
2022-04-05 10:32:38
Zelenski'den Putin'le görüşme açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine dair bir açıklama geldi. Zelenski, "Benimle, Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme olmama ihtimali var. Rusya ile müzakere etmek artık zor, ancak başka seçenek yok" açıklamasında bulundu.

Zelenski, "Soru müzakerelerin olup olmayacağı değil, soru müzakere masasında ne kadar güçlü olacağınız" ifadelerini kullandı.

"GERÇEK AKTÖRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Buça'daki katliama işaret eden Zelenski, "Ukrayna olası savaş suçlularını arayacak. Gerekeni diğer ülkelerin savcıları yapacak" dedi. Ukrayna lideri, Batı'nın desteğine ilişkin, "Gerçek aktörlere ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacak aktörlere" diye konuştu.

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