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Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama

Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile ilişkileri ve Vladimir Putin ile ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu. Zelenski 'Rusya ile savaşabiliriz' ifadesini kullandı.

21 Dakika Önce
2021-09-10 11:11:31
Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama

Ukrayna ve Rusya arasında yılın başlarında başlayan gerilim yeniden alevlendi.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Devlet Başkanı Zelenski Rusya ile ilgili çok sert açıklamalar yaparak 'Rusya ile savaşabiliriz' ifadesini kullandı.

ABD ile ilişkilerinin her zamankinden iyi olduğunu belirten Zelenski henüz ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla ilgili bir pozisyon almadığını da sözlerine ekledi.

Zelenski, 'Putin'i düşünecek vaktim yok, sadece gerçekçi bir görüşme ile ilgiliyim' derken ülkesinin koronavirüs salgınındaki ekonomik durumla kimseye sırtını dayamadan kendi imkanlarıyla mücadele ettiğinin de altını çizdi.

DONBAS KRİZİ

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizin 2021'in ilk aylarına damga vurmuştu.

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında zaman zaman tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cepheyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, sene başından bu yana bölgede yaşanan saldırılarda 26 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise 'Ukrayna ile savaş ihtimalinin ortaya çıkmasına kimse izin vermeyecek' ifadesine yer verilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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