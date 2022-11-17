DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6149 ₺

EURO

19,3333 ₺

ALTIN

1.057,52 ₺

BİST

4.635,34 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Zelenski'den Polonya'ya düşen füze ile ilgili açıklama

Zelenski'den Polonya'ya düşen füze ile ilgili açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna’ya ait olmadığını belirtti.

3 Saat Önce
2022-11-17 07:23:36
Zelenski'den Polonya'ya düşen füze ile ilgili açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gazetecilere verdiği demeçte, Polonya'da iki kişinin ölümüne neden olan füzenin kendilerine ait olmadığını yineledi.

"Ortak araştırma gruplarının bir parçası olmalıyız, değil mi?" diyen Zelenski, Ukrayna'nın füze ile ilgili soruşturmalara dahil edilmesi gerektiğini savundu.

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları soruşturma sonucu füzenin Ukrayna tarafından ateşlendiğinin doğrulandığını söylemişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş