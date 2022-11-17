Zelenski'den Polonya'ya düşen füze ile ilgili açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna’ya ait olmadığını belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gazetecilere verdiği demeçte, Polonya'da iki kişinin ölümüne neden olan füzenin kendilerine ait olmadığını yineledi.

"Ortak araştırma gruplarının bir parçası olmalıyız, değil mi?" diyen Zelenski, Ukrayna'nın füze ile ilgili soruşturmalara dahil edilmesi gerektiğini savundu.

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları soruşturma sonucu füzenin Ukrayna tarafından ateşlendiğinin doğrulandığını söylemişti. .