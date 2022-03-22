Zelenski'den Papa'ya davet

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan devlet başkanı Papa Francesco ile telefonda görüştü.

Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andrii Yurash da Zelenski'nin Papa'yı Ukrayna'ya davet ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre Zelenski, Papa ile görüşmesinin ardından İtalyan parlamentosuna seslendi ve Rusya'yı barışa ikna etmek için daha fazla yaptırım uygulanmasını talep etti.

UKRAYNA, AVRUPA'DA RUS ORDUSUNU DURDURAN KAPIDIR

Ukrayna lideri, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'ya karşı bir savaş yürütmediğini, bunun Avrupa'nın değerlerine, demokrasi ve özgürlüklere karşı bir savaş olduğunu söyledi. Zelenski, “Ukrayna, Avrupa'ya girmek isteyen Rus ordusunu durduran kapıdır” dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de “Rus hükümetinin kibri, karşısında Ukrayna halkının haysiyetini buldu. Bu haysiyet, işgal ordusuna büyük bedeller ödetmeyi ve Moskova'nın yayılmacı hedeflerini dizginlemeyi başardı” dedi.

Draghi ayrıca, Ukrayna'nın güvenlik, özgürlük ve demokrasiye hakkı olduğunu söyledi ve “İtalya Ukrayna'yı AB'de istiyor” diye konuştu.

Öte yandan Zelenski'nin İtalya parlamentosuna seslediği oturuma, Rusya ve Putin yanlısı tutumlarıyla bilinen bazı parlamenterler katılmadı.

Zelenski, bugüne kadar İtalya parlamentosunun her iki kanadına ortak oturumda seslenen 3. yabancı ülke lideri oldu. .