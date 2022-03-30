Zelenski’den müzakere açıklaması: Yıkıma devam eden bir devletin sözlerine güvenmiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İstanbul'da gerçekleşen müzakereler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus silahlarının ülkesinde hala susmadığının altını çizen devlet başkanı, "Yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmüyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşının 34. gününde açıklama yapan Zelenski, Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.

İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenski, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" dedi. .