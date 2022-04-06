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Zelenski’den liderlere uyarı: Siyasi kaderleri artık eskisi gibi gelişmeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-06 07:37:10
Zelenski’den liderlere uyarı: Siyasi kaderleri artık eskisi gibi gelişmeyecek

Zelenski, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin hazırlandığına dikkati çeken Zelenski, Rus ordusunun Buça'da Ukraynalılara işkence ettiğini belirtti.

Zelenski, "Dünyanın Buça'da olanları görmesinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlar, işgalcilerin işlediği savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Eğer, bundan sonra Rus bankaları her zamanki gibi çalışabilir, Rusya'ya mallar gönderilmeye devam eder, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya enerji kaynakları için ödeme yapmaya devam eder ise o halde bazı liderlerin siyasi kaderi artık eskisi gibi gelişmeyecektir." dedi.

Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin girmeye çalıştığı alanların birçoğunu elde tuttuğunu belirten Zelenski, ülkesinin Donbas ve Harkiv bölgelerindeki durumun "zor" olduğunu söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre daha fazla askere ve teçhizata sahip olduğuna dikkati çeken Zelenski, ancak Rus yetkililerinin orduya askeri okullardan öğrenciler katmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Zelenski, Ukraynalı askerlerin savaşmaya devam edeceğine vurgu yaparak "Başka bir seçeneğimiz yok. Topraklarımız ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ne için savaştığımızı biliyoruz ve zafer için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı. .

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