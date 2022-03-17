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Zelenski’den kritik açıklama: Ukrayna, AB'ye katılacak!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Ukrayna AB'ye katılacak' açıklamasında bulundu.

3 Saat Önce
2022-03-17 11:52:11
Zelenski’den kritik açıklama: Ukrayna, AB'ye katılacak!

Ukrayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman Parlamentosu'na yönelik bir konuşma yaptı.

Zelenski'nin açıklamaları şöyle:

Avrupa'nın ortasında bir duvar var. Bu özgürlük ve özgürlük eksikliği arasında bir duvar.

Bazı yaptırımlar ve yardımlar savaşı durdurmakta çok geç kaldı.

Berlin ablukasında bombardıman yoktu ama şimdi insanlar Avrupa'da yok ediliyor.

Siyasiler her zaman bir daha asla der ama bugün o sözlerin önemsiz olduğunu görüyoruz.

Ukrayna, AB'ye katılacak. .

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