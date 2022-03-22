Zelenski'den kritik açıklama: Rus kuvvetleri geri püskürtüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazartesi gecesi yayınladığı bir video mesajında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söyledi.

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov bölgesinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da ihtilafla ilgili son güncellemesinde, birliklerinin Rus birliklerini başkentin yaklaşık 60 km batısındaki Makariv'in geri alındığını duyurdu. .