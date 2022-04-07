Zelenski'den kan donduran Rusya iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun işgal edilen birçok kentin sokaklarından ve bodrumlarından öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırılarının 42. gününün gecesinde de hem Ukrayna hem de dünyaya seslendi. Dünyaya seslenirken herkesin ya savaşı ya da katliamları desteklemesi gerektiğini ifade eden Zelenski, “Görünüşe göre Rusya'ya karşı dünyada tutum değişiyor. Özellikle de Rus birliklerinin ayrılmasından sonra Buça'da gördüklerinden sonra. Şimdi Rusya'ya karşı basit bir tavır alınacak. Ya barış arayışlarını desteklersiniz ya da bu hukuksuz katliamları desteklersiniz. Buça, İrpin ve Rus birliklerinin girdiği diğer şehirlerde öldürülen Ukraynalılar ve Ukrayna kadınları kanıt. Rusya'nın her vatandaşının savaştan mı yoksa barıştan mı olduğuna karar vermesi için son kanıt. Şimdi, hayatınızın geri kalanında Nazilerle eşit tutulacak olmaktansa, barış talep etmek, bir şekilde Rus baskı makinesiyle çarpışmak daha iyidir. Bu, yalnızca Rusya Federasyonu'ndaki herhangi bir kamu görevlisi için değil, yalnızca işadamları için değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlar için de geçerlidir. Nazizmin geleceği yoktur. Toplu katliamın geleceği yoktur. Rusya'da bu utanç verici savaşın sona ermesini ve Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep etmeyen kimsenin geleceği yok” dedi.

Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin işkenceyle toplu halde öldürülmesine dair ortaya çıkan görüntülere dair Rusya'yı suçlamaya devam eden ve Rusya'nın delilleri yok etmeye çalıştığını savunan Zelenski, “Görünüşe göre Rus liderliği, Buça'da görülen ve Rus birliklerini çıkaracağımız diğer kentlerde de ortaya çıkma ihtimali nedeniyle dünya tepkisinin tekrarlanacağından gerçekten korkuyordu.

Rus ordusunun taktik değiştirdiği ve öldürülenleri işgal altındaki toprakların sokaklarından ve bodrumlarından çıkarmaya çalıştığı bilgisine sahibiz. Ukraynalıları öldürdü. Bu sadece kanıtları saklama girişimidir, başka bir şey değil. Ama başarılı olamayacaklar çünkü çok öldürdüler. Sorumluluktan kaçılamaz. Binlerce kayıp insanı zaten biliyoruz. Şimdiki durum şu ki, nesnel bir soruşturma sayesinde, tanıklar sayesinde, uydu gözetimleri sayesinde, gerçeğin ortaya çıkmasına yardımcı olan diğer araçlar sayesinde kayıp vatandaşlarımızın çoğunun durumunu öğreneceğiz. Dünya, Rus ordusunun Ukrayna topraklarında yaptığına soykırım demenin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda bir tartışma başlattıysa, hakikat arayışı artık durdurulamaz” derken Rusya tarafının ancak Ukrayna tarafından çekilerek bu zararları en aza indirebileceğini söyledi.

“RUS FİNANS SİSTEMİNİN TAMAMEN SOYUTLANMASI GEREKİYOR”

Bugün batılı ülkeler tarafından Rusya'ya karşı yeni yaptırımların getirildiğini hatırlatan Zelenski, “Bugün Batılı ülkeler Rusya Federasyonu'na karşı yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Rusya'ya bazı finansal sistemlere ve yatırımlara kısıtlamalar getiriliyor. Rus finans sisteminin uluslararası finans sisteminden tamamen soyutlanması konusunda ısrar etmeye devam edeceğiz. Demokratik dünyanın Rus petrolünü kabul etmemesini birçok gerekçeler üzerinde ısrar etmeye devam edeceğiz. Petrol ihracatı, Rusya'nın saldırganlığının temellerinden biridir. Bazı politikacılar, kendi ekonomilerini tehlikeye atmamak için Rusya'ya Petro-dolar ve petrol-euro akışını nasıl sınırlayacaklarına hala karar veremiyorlar. Ama bu yüzden insanlar bu tür sorunları, zor işleri çözmek için siyasete giriyorlar. Bunları hızlı ve temelden çözün. Çözemiyorlarsa siyaset yapmalarına değmez. Rus petrol arzına yönelik ambargo uygulanmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında bugün İrlanda Parlamentosuna hitap ettiğini yarın da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi parlamentolarına hitap edeceğini söyleyen Zelenski, İrlanda parlamentosunda Rus ordusu tarafından Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırılardan bahsettiğini belirtti. .