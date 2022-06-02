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Zelenski'den kan donduran açıklama: 200 bin Ukraynalı çocuk zorla kaçırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın savaşın başlangıcından bu yana yetimhanelerden ve ailelerinden ayrılanlar da dahil olmak üzere 200 bin Ukraynalı çocuğu zorla kaçırdığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-06-02 10:42:53
Zelenski'den kan donduran açıklama: 200 bin Ukraynalı çocuk zorla kaçırıldı

Zelenski, "98 gün süren Rus işgali sırasında işgalcilerin saldırıları sonucu 689 çocuk yaralandı. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Şu anda işgal edilen bölgeden gelen tüm bilgilere henüz sahip değiliz. Bu suç politikasının amacı sadece insanları çalmak değil, sınır dışı edilenlere Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönememeleri sağlamak” dedi.

Zelenski, Ukrayna ihtilafının şu ana kadar 243 çocuğun ölümüyle sonuçlandığını, 446'sının yaralandığını, 139'unun da kayıp olduğunu söyledi.

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