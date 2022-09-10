Zelenski'den Haluk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 'Devlet Liyakat Nişanı' takdim etti.

Ukrayna'ya Bayraktar İHA ve SİHA tedariki sağlayan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den devlet nişanı aldı.

Bayraktar daha önce katıldığı bir yayında, "Biz Ukrayna'yı, onun egemenliğini ve bağımsızlık için direnişini destekliyoruz" demiş ve şirketlerinin Rusya'ya SİHA sağlamayacağını belirtmişti.

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." .