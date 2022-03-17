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TIMETURK / DÜNYA / Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür

Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür

Devlet Başkanı Zelenski, teledon görüşmesi gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

2 Saat Önce
2022-03-17 13:15:20
Zelenski'den Erdoğan'a teşekkür

Ayrıca Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'nın dostu diye hitap ederek, “Ukrayna'nın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna halkının mücadele ettiği Rus saldırganlığı hakkında görüştük. Barış diyaloğu yolunun açılması konusunu da ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım” ifadelerini kullandı. .

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