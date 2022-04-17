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TIMETURK / DÜNYA / Zelenski'den Biden'a Rusya çağrısı

Zelenski'den Biden'a Rusya çağrısı

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya’yı “Teröre Destek Veren Ülkeler” listesine almasını talep ettiğini yazdı.

21 Dakika Önce
2022-04-17 10:18:32
Zelenski'den Biden'a Rusya çağrısı

ABD'nin listesinde şu anda Küba, İran, Suriye ve Kuzey Kore olmak üzere 4 ülke bulunuyor.

WP'ye göre Zelenski'nin talebi, iki lider arasında gerçekleşen son telefon görüşmesinde gündeme geldi. Biden ise bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı. Zelenski'nin Biden'dan talep ettiği adım, ABD'nin elindeki ‘en güçlü yaptırım silahı' olarak biliniyor. Listedeki ülkelerle ticaret yapan ülkeler de sert yaptırımlarla karşılaşabiliyorlar. .

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