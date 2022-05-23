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Zelenski'den ''ambargo'' çağrısı

Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada 'Rus petrol ambargosu' çağrısında bulunarak, 'Rusya ile ticaret olmamalı' açıklamasında bulundu.

3 Saat Önce
2022-05-23 13:29:45
Zelenski'den ''ambargo'' çağrısı

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, organizasyona video konferans yöntemiyle bağlandı.

Zelenski, yaptığı konuşmada "Rus petrol ambargosu" çağrısında bulunarak, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.

Zelenski, daha önce birçok kez Rusya'ya karşı mücadelede ekonomik yaptırımların çok önemli bir rolü olduğunu ifade etmişti. .

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