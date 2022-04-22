DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Emekli memur maaşları 29 Nisan'da mı yatacak? 4-C emekli memur Mayıs maaşı 29 Nisan'da mı alacak? Emekli maaşında ikramiye olacak mı?
Zeytinyağı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz ?
Bayram ikramiyesi 27 Nisan'da mı yatacak? 27 Nisan'da emekli bayram ikramiyeleri kimlere yatırılacak? (TC kimlik Numarasına göre bayram ikramiyeleri)
Vaggon ile Yaza Damga Vuracak Ürünlere Göz Attık
Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman Diyanet? Kadir Gecesi nasıl bulunur? Hangi günler Kadir Gecesi olabilir?
ABD'den kritik açıklama: Savaş başlamadan önce geliştirildi
Ukrayna'da nakliye uçağı düştü!
Samsun'da sehpadan tutunurken düşen bebek hayatını kaybetti
Ukrayna'da uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Veysel Yavuz Yüz Tipine Göre Saç Kesiminden Bahsetti
Antonov-26 uçağı özellikleri neler? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir? Antonov-26 hangi ülke yapımı?
Cem Gürdeniz kimdir? Emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz nereli, kaç yaşında?
Mahkum 18. bölüm izle | Fox Tv Mahkum son bölüm izle (18.bölüm) | Mahkum yeni bölüm tek parça ful HD izle
Çeçenistan'da bağımsızlığın sembol ismi: Cahar Dudayev
Camdaki Kız dizi 40. bölüm izle | Kanal D Camdaki Kız son bölüm tek parça izle (40.bölüm)

TIMETURK / DÜNYA / Zelenski'den ''7 milyar dolara ihtiyacımız var'' çağrısı

Zelenski'den ''7 milyar dolara ihtiyacımız var'' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ekonomik kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

3 Saat Önce
2022-04-22 08:17:34
Zelenski'den ''7 milyar dolara ihtiyacımız var'' çağrısı

Dünya Bankası ve Ukrayna hükûmeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Zelenski, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'da neden olduğu zararı anlattı.

Ülke genelinde okullar, üniversiteler, hastaneler, işletmeler ve altyapının yıkıma uğradığını belirten Zelenski, Rusya'nın Karadeniz limanlarını abluka altına almasının ise Ukrayna'nın ihracatını ve dünyanın gıda güvenliğini etkilediğini söyledi.

Zelenski, "Ekonomik kayıpları telafi etmek için aylık 7 milyar dolara ihtiyacımız var." dedi.

Uluslararası toplumun Rusya'yı Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından dışlaması gerektiğini kaydeden Zelenski, tüm ülkeleri Moskova ile ilişkileri kesmeye çağırdı.

FİZİKİ HASAR KABACA 60 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'da binalara ve altyapıya verilen fiziki hasarın kabaca 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını bildirdi.

Malpass, Ukrayna'nın temel devlet hizmetlerinin devamlılığının desteklemesi için halihazırda 3 milyar dolardan fazla kaynağı seferber ettiklerini anımsattı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise savaşın Ukrayna ekonomisi için yıkıcı olduğunu kaydetti.

Georgieva, gelecek 2-3 ay içinde, Ukrayna'da hükûmetin ve ekonominin savaşın ortasında çalışmaya devam edebilmesi için ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaç duyulabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, özellikle imtiyazlı finansman ve hızlı dağıtılan hibeler gibi daha fazla dış finansmanın gerekli olduğunu vurguladı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş