'Zelenski, bir haftada üç kez suikasttan kurtuldu'

Suikastçıların son bir haftada Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'yi en az üç defa öldürmeye çalıştığı iddia edildi.

The Times'ın aktardığına göre Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Bakanı, saldırılardan Rusya istihbarat kurumlarındaki savaş karşıtı isimlerin kendilerine verdikleri bilgiler sayesinde haberdar olduklarını söyledi.

Britanya gazetesinin haberine göre iki suikast planının arkasında Kremlin'le bağlantıları olduğunu bilinen paralı asker grubu Wagner vardı. Bir diplomatik kaynak, "Bu insanlar oraya çok yüksek profilli bir görev için gidiyor olurdu. Ruslar, bunu inkar edebilmek isterdi" dedi.

Haberde Çeçen suikastçıların cumartesi günü Kiev'in eteklerinde Ukrayna liderini öldürmeye çalıştığı belirtildi.

Kaynak, "Rusya'nın politikası açısından bu şu ana kadarki en büyük görev sayılabilirdi. Bunun savaşa etkisi çok büyük olurdu" dedi.

Gazeteye konuşan çeşitli kaynaklara göre Kiev'de hala 400 kadar Wagner paralı askeri bulunuyor.

Daha önce ABD'nin tahliye teklifini reddettiği belirtilen Zelenski, "Rusya'nın bir numaralı hedefi benim; iki numaralı hedef ise ailem" demişti. .