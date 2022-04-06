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Zelenski: Avrupa'nın kararsızlığına tahammül edemiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusundaki 'kararsızlığına' tahammül edemediğini belirtti.

1 Saat Önce
2022-04-06 14:02:08
Zelenski: Avrupa'nın kararsızlığına tahammül edemiyorum

Zelenski, video bağlantısıyla İrlanda Parlamentosu'na hitap etti.

Rusya'nın gece yine Ukrayna'yı vurduğunu belirten Zelenski, Rus güçlerinin insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef aldığını söyledi.

Rusya'nın ihracat için tarımsal yükleri olan gemilerin limanlardan ayrılmasına izin vermediğine dikkati çeken Zelenski, "Bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar için açlık bize, sıradan insanlara karşı bir tahakküm aracı, bir silah. Ukrayna, ihracatta dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden biri. Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek." dedi.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı her şeyden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, 42'nci gününde Ukrayna'da en az 167 çocuğun öldürüldüğünü aktardı.

"KİLİSELERİ, SIĞINAKLARI BİLE HEDEF ALIYORLAR"

Rus ablukası ve saldırısı altındaki Mariupol kentindeki vahşetin boyutunun bilinmediğini ifade eden Zelenski, "Rus bombardımanı sonucunda 927 eğitim kurumu, 258 hastane hasar gördü, hatta 78 ambulansa ateş açıldı. Kadın ve çocuklardan başka kimsenin olmadığını kesin olarak bildikleri kiliseleri, sığınakları bile hedef alıyorlar. Bunu yapan ülke, medeni ülkeler arasında olmayı hak etmiyor." diye konuştu.

"KARARSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMİYORUM"

Rusya'nın Ukrayna'ya sömürgeci bir ordu olarak geldiğini belirten Zelenski, Avrupa'da Moskova'ya yönelik yaptırımlar konusundaki kararsızlığa ise tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna'da yaşadığımız onca şeyden sonra, Rus birliklerinin yaptığı onca şeyden sonra herhangi bir kararsızlığa tahammül edemiyorum." dedi.

Hala bazı Avrupalı ​​şirketlerin Rus pazarlarını terk etmediğini ve bunların ikna edilmesi gerektiğini dile getiren Zelenski, "Hala yabancı politikacıları, Rus bankalarının küresel finansal sistemiyle olan bağını kesmemiz gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor. Hala Avrupa'yı Rus petrolünün, Rus askeri makinelerini yeni finansman kaynaklarıyla beslememesi gerektiğine ikna etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın planlarından vazgeçmediği konusunda da uyararak, "Hala tüm Ukrayna halkına boyun eğdirmeyi ve ülkeyi işgal etmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar." ifadesini kullandı.

Çabalarını övdüğü İrlanda'dan savaş karşıtı koalisyonda daha fazla liderlik göstermesini isteyen Zelenski, Dublin yönetimine Avrupa Birliği'ni (AB) savaşın bitmesi için daha katı yaptırımlar uygulamaya ikna etmesi çağrısı yaptı. .

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