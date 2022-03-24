DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adnan Oktar Davası'nda 68 sanığın tahliyesine itirazın detayları...
Zelenski, 'Abramovich yaptırım listesine alınmasın' demiş
Rusya’nın BM’deki teklifi reddedildi
İsveç - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
36 milyon yıllık 'deniz canavarı' ziyaretçilerle buluştu
Epilepsi ile ilgili yanlış bilinenler
ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı öldü
Ukraynalı mühendisler Türkiye’ye davet edilmiş
Pitbull saldırısı! Ayağını ısırdı, uzun süre bırakmadı
Bakan Akar: Üç kıta etki alanımız
65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 yılı 65 yaş aylığı kaç para oldu? Yaşlılık maaşı kaç TL 2022?
Rusya’dan ABD’ye nota! 'İstenmeyen kişi' listesini gönderdi
Instagram çöktü mü? Son Dakika: Instagram akış neden yenilenmiyor? İnstagram ne zaman açılır?
Chelsea’ye talip olmuştu; medya nasıl tuzağa düştü!
Satılığa çıkardığı evi hırsızlar yağmalayınca böyle yaptı!

TIMETURK / DÜNYA / Zelenski, 'Abramovich yaptırım listesine alınmasın' demiş

Zelenski, 'Abramovich yaptırım listesine alınmasın' demiş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Biden'dan, Rus milyarder Abramovich'in 'Rusya ile arabuluculuk yapabilir' gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

2 Saat Önce
2022-03-24 00:46:36
Zelenski, 'Abramovich yaptırım listesine alınmasın' demiş

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Roman Abramovich'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği bildirildi.

Zelenski, Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istemiş

Habere göre Zelenskiy, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenskiy'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş