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Zelenski: 22-25 milyon ton tahıl bloke edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini kaydederek, 'Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda' dedi.

1 Saat Önce
2022-06-07 13:28:32
Zelenski: 22-25 milyon ton tahıl bloke edildi

Zelenski, tahıl ihracatına ilişkin müzakerelerin BM'nin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya ile sürdüğünü ancak yolun uzak olması nedeniyle bu güzergahın öncelikli olmadığını aktardı.

Ukrayna'nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini vurgulayan Zelenski, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda, sonbaharda orada 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız? Dolayısıyla limanlar olmadan yapamayız." ifadelerini kullandı.

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