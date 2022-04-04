Zehirli kek iddiası! 2 Rus askeri öldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü, kuşatma altındaki Harkov’a bağlı İzyum kentinde Ukraynalı sivillerce “ikram olarak” zehirli kek verilen 2 Rus askerinin öldüğünü, 28’inin ise yoğun bakımda olduğunu iddia etti.