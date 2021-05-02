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Zarif: 'Süleymani için beni affedin'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülke siyasetinde büyük tepki çeken, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği gizli röportajındaki sözleri nedeniyle bağışlanmayı istedi.

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02.05.2021 11:59:30
Zarif: 'Süleymani için beni affedin'

Cevad Zarif, İnstagram hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

İran siyasetinde tepki toplayan sözlerinin bazı kesimler tarafından siyasi araç olarak kullanıldığını belirten Zarif, ifadelerinin Süleymani'yi sevenleri ve ailesini incittiğini kaydetti.

Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Beni suçlayan ve iftira attığına inandığım herkesi affettim. Yüce İran halkı, Süleymani'nin tüm sevenleri ve özellikle de yüce ailesinin beni affetmesini umuyorum."

Röportajın yayınlanacağını bilmediğini belirten Zarif, aksi takdirde Süleymani ile ilgili sözleri sarf etmeyecek olduğunu belirtti.

Sızdırılan ses kaydı ülke gündemine oturdu

Zarif'in Mart 2021'de gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında Devrim Muhafızları Ordusunu ve eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi dış politikaya müdahaleyle suçlamıştı. Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve istifa çağrıları yapılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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