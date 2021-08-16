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Zambiya’nın yeni devlet başkanı belli oldu

Zambiya’da 12 Ağustos’ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda Hakainde Hichilema, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

39 Dakika Önce
2021-08-16 12:08:32
Zambiya’nın yeni devlet başkanı belli oldu

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, rakibi Edgar Lungu'nun 1 milyon 814 bin 201 oyuna karşı, Hichilema'nın 2 milyon 810 bin 777 oy aldığı kaydedildi.

Komisyon Başkanı Yargıç Esau Chulu da basın açıklamasında, "Hakainde Hichilema'nın, Zambiya Cumhuriyeti'nin seçilen cumhurbaşkanı olduğunu ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Böylece 59 yaşındaki eski iş insanı Hichilema, seçimin 1'inci turunda galibiyetini ilan etti.

Hichilema'nın taraftarları başkent Lusaka sokaklarında kutlamalara başladı.

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HAKAİNDE HİCHİLEMA KİMDİR?

Zambiya'nın Monze kentinde, 1962'de dünyaya gelen Hichilema, siyaset öncesi hayatında başarılı bir iş insanı olarak tanınıyor.

Hichilema, 2006 'da Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Partisinin (UPND) Genel Başkanı Anderson Mazeko'nun vefatının ardından partinin genel başkanı seçilmişti.

Bu tarihten itibaren aday olduğu 5 başkanlık seçiminde de rakiplerinin gerisinde kalan Hichilema, en son 2016'da Lungu'ya karşı 100 binden az bir oy farkıyla kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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