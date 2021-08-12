DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya'da günlük en yüksek koronavirüs ölümü
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları başladı mı?
Bulgaristan'da hükümet krizi
Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi
Maduro, Barcelona’ya ateş püskürdü: Messi’ye çirkin bir tekme attılar
Tahran’dan Bağdat’a: Muhalifleri Kürdistan bölgesinden çıkar
Sabah kalkınca bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?
Yunan adası açıklarında İngiltere bandıralı yat battı
Delta varyantında dikkat çeken detay
Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk haftanın hakemleri belli oldu
Kazakistan ve Pakistan arasında askeri iş birliği görüşmesi
İran'dan ''Afganistan'' kararı: Başkonsolosluk Kabil'e taşındı
Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar tahmini
İsrail’de yeni hükümet Netanyahu mirasını sürdürecek
ULUSKON İş heyeti Umman Sultanlığına gidiyor

TIMETURK / DÜNYA / Zambiya'da halk sandık başında

Zambiya'da halk sandık başında

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da halk, devlet başkanı, parlamento üyeleri ve bölge konseyi liderlerini seçmek için sandık başına gitti.

2 Saat Önce
2021-08-12 11:58:59
Zambiya'da halk sandık başında

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Zambiya Seçim Komisyonuna kayıtlı 8 milyon seçmen saat 06.00'dan itibaren 12 bin seçim noktasında oyunu kullanmaya başladı.

Devlet başkanı seçiminde, iktidar partisi Yurtsever Cephe'nin (PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Edgar Lungu, muhalif Ulusal Kalkınma için Birleşik Partisi'nin (UPND) adayı Hakainde Hichilema'ya karşı yarışacak.

Zambiyalılar, devlet başkanının yanı sıra 156 milletvekili ile 117 bölge konseyi liderini seçecek.

LUNGU VE HİCHİLEMA

PF, 2011 seçimlerinde "daha az vergi, daha fazla gelir ve iş" sloganıyla iktidarı devralmıştı.

Lungu ise PF'nin adayı olarak girdiği 2016 seçimlerini, rakibi Hichilema'ya karşı az bir oy farkıyla kazanmıştı.

Varlıklı bir iş insanı olan ve daha önce girdiği 5 seçimden de mağlup ayrılan Hichilema, bu seçimde favori aday olarak öne çıkıyor.

Seçimler, başta Afrika Birliği, Avrupa Birliği ile İngiliz Milletler Topluluğunun gözlemcileri olmak üzere uluslararası gözlemcilerce takip edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş