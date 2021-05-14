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Zaid ve Mariam bayramlıklarını giydikten 40 dakika sonra şehit edildi

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar yürek yakan görüntülere neden oluyor.

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14.05.2021 21:19:10
Zaid ve Mariam bayramlıklarını giydikten 40 dakika sonra şehit edildi

İsrail Devleti tarafından son günlerde ağır bombardımana maruz bırakılan Gazze'de yürek yakan görüntüler ortaya çıkıyor.

Kıyafetlerini giyerek bayram sabahına sevinli bir şekilde uyanan kardeşler Mariam ve Zaid'ın mutlulukları uzun sürmedi. Genç yaşlı demeden Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail, bayramlıklarını giyen Zaid ve Mariam'i 40 dakika sonra şehit etti.

Gazze'de Mariam ve Zaid gibi birçok çocuk bombaların gölgesinde şehit olmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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